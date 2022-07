France - Pays-Bas (0-0) : voir le sauvetage sur la ligne des Pays-Bas !

Revivez en vidéo le sauvetage de Stefanie Van der Gragt sur sa ligne lors du quart de finale de l'Euro 2022 de football entre l'équipe de France et les Pays-Bas. A la 38e minute de la rencontre, la défenseure a empêché Melvin Malard d'ouvrir le score avec un sauvetage sur la ligne de but avec sa cuisse. Cette action a résumé la première période des joueuses de Corinne Diacre, très maladroites face au but. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine !Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.