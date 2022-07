France - Pays-Bas (0-0) : voir l'énorme raté de Grace Geyoro !

Revivez en vidéo la grosse occasion de Grace Geyoro lors du quart de finale de l'Euro 2022 de football entre l'équipe de France et les Pays-Bas. A la 87e minute de la rencontre, la joueuse du PSG a envoyé son coup de tête à bout portant à côté du montant des Néerlandaises, dépassées sur le coup. Ce raté face à une cage vide a symbolisé les problèmes d'efficacité face au but des joueuses de Corinne Diacre Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine !Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.