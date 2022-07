France - Pays-Bas (1-0) : voir le pénalty et but décisif d'Ève Périsset

Enfin ! Les Bleues prennent les devants et c'est mérité ! Dans la surface, Diani est taclée par derrière et obtient logiquement un pénalty, que transforme Eve Perisset ! Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine !Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.