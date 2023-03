France - Pays-Bas (1-0) : voir l'ouverture du score d'Antoine Griezmann !

Revivez en vidéo l'ouverture du score d'Antoine Griezmann lors de la rencontre entre la France et les Pays-Bas, match comptant pour la campagne de qualification à l'Euro 2024. A la 2e minute de la rencontre, le joueur de l'Atlético de Madrid a repris du gauche un centre venu du côté gauche et trompé Jasper Cillessen. Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé ont activement participé à la construction de ce but.