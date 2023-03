France - Pays-Bas (2-0) : voir le but de Dayot Upamecano

Revivez en vidéo le deuxième but de l'équipe de France lors de la rencontre entre la France et les Pays-Bas, match comptant pour la campagne de qualification à l'Euro 2024. A la 8e minute de la rencontre, le défenseur central a marqué de la tête sur coup franc botté par Antoine Griezmann et permis aux Bleus de doubler la mise au Stade de France.