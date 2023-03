France - Pays-Bas (3-0) : voir le but du capitaine Kylian Mbappé !

Revivez en vidéo le troisième but de l'équipe de France, signé Kylian Mbappé, lors de la rencontre entre la France et les Pays-Bas, match comptant pour la campagne de qualification à l'Euro 2024. A la 21e minute de la rencontre, Kylian Mbappé a ajouté son nom au tableau d'affichage en trompant à bout portant Jasper Cillessen. A l'origine de l'action, le joueur du PSG a été servi sur un plateau par une passe à ras de terre, en profondeur, signée Aurélien Tchouaméni. Sur le coup, Randal Kolo Muani a laissé filer le ballon pour que Mbappé le récupère dans une position idéale dans la surface de réparation. C'est le premier but de Mbappé avec le brassard de capitaine.