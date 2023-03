France - Pays-Bas (4-0) : Voir la parade de Mike Maignan sur penalty face à Memphis Depay !

Revivez en vidéo la main de Dayot Upamecano dans la surface et la superbe parade de Mike Maignan sur le penalty frappé par Memphis Depay lors de la rencontre entre la France et les Pays-Bas, match comptant pour la campagne de qualification à l'Euro 2024. A la 90e+4 minute de la rencontre, le portier des Bleus s'est illustré en sortant le penalty frappé par Depay. Le joueur de l'Atlético a ensuite raté sa reprise à bout portant et manqué de sauver l'honneur pour les Oranje.