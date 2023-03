France - Pays-Bas (4-0) : voir le résumé du match

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Qualification EURO 2024 - France / Pays-Bas . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Retrouvez l'Equipe de France pour la première fois en 2023 sur TF1 !Après une Finale qui restera dans les mémoires du Football face à l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde, les supporters de l'Equipe de France pourront enfin renouer avec les Bleus pour leur premier match en 2023.Les hommes de Didier Deschamps débuteront en effet leur campagne éliminatoire à l'Euro 2024 avec la rencontre France / Pays-Bas diffusée le vendredi 24 Mars dès 20h35 sur TF1. Les deux équipes qui ont respectivement échoué sur penalty face à l'Albiceleste lors de la dernière Coupe du Monde souhaitent l'emporter et visent, en finalité, une qualification pour le prochain Euro qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024.L'indispensable Kylian Mbappé et ses coéquipiers français disputeront la rencontre face à la sélection de Louis Van Gaal emmenée par des joueurs de qualité comme Luuk De Jong ou Memphis Depay. Les Français rencontrent d'entrée les Hollandais, l'adversaire le plus difficile de leur groupe B, composé également de la République d'Irlande, de la Grèce et de Gibraltar. Lors de cette soirée, un hommage sera rendu aux joueurs qui ont décidé de prendre leur retraite internationale, comme le recordman de sélections, Hugo Lloris.La rencontre qui se déroulera à guichets fermés au Stade de France, sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges.