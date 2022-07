France - Pays Bas : la frappe complètement devissée de Sandie Toletti

Revivez en vidéo la frappe de Sandie Toletti lors du quart de finale de l'Euro 2022 de football entre l'équipe de France et les Pays-Bas. A la 23e minute, Toletti a raté le cadre sur une tentative dévissée et manqué d'ouvrir le score alors que les joueuses de Corinne Diacre disposait d'un temps fort. Quand ce n'est pas Daphne Van Domselaar qui fait des miracles, c'est l'adresse qui fait des siennes pour les coéquipières de Wendie Renard. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine !Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.