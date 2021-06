France - Pays de Galles (0 - 0) : Voir l'occasion de Benzema en vidéo

Opposée au pays de Galles en match préparatoire à l'Euro 2020 de football, à Nice, dans une Allianz Riviera vide à cause du couvre-feu, l'équipe de France n'a pas tardé à se mettre en évidence dans cette rencontre amicale. A la 4e minute, Karim Benzema a failli ouvrir le score de la tête sur réception d'un excellent centre de Paul Pogba. Dans le bon timing, Danny Ward, le portier gallois, a repoussé le ballon avec un plongeon sur la droite. Titularisé par Didier Deschamps, Karim Benzema a fêté sa 82e sélection avec le maillot de l'équipe de France. L'attaquant du Real Madrid n'avait plus joué en Bleus depuis octobre 2015 et un succès face à l'Arménie (4-0), dans la même Allianz Riviera de Nice.