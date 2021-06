France - Pays de Galles (1 - 0) : Voir le but de Mbappé en vidéo

L'équipe de France a enfin trouvé l'ouverture lors de son match amical préparatoire à l'Euro 2020 face au pays de Galles. A l'affût dans la surface de réparation, Kylian Mbappé a repris, de volée et avec un pointu, un ballon repoussé par Danny Ward et pas du tout attaqué par la défense des Dragons, et inscrit son 17e but avec le maillot de l'équipe de France. Au départ de cette action, c'est une frappe lointaine d'Adrien Rabiot qui a surpris Ward, obligé de mettre son pied gauche en opposition sur le ballon. Mbappé a mis fin à une disette de quatre rencontres, la plus longue de sa carrière en Bleus débutée en mars 2017, en marquant ce joli but. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'avait plus marqué en Bleus depuis le 14 octobre 2020 et un succès à l'extérieur de la France en Croatie (1-2). Revivez l'ouverture du score en vidéo.