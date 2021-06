France - Pays de Galles (1 - 0) : Voir l'occasion de Mbappé en vidéo

Kylian Mbappé, encore et toujours lui. Auteur de l'ouverture du score à la 35e minute du match amical, préparatoire au Championnat d'Europe de football 2020, l'attaquant du Paris Saint-Germain a failli marquer un doublé six minutes plus tard. Lancé sur le côté droit de la surface, après un bon travail entre Paul Pogba et Antoine Griezmann, le buteur des Bleus a envoyé un missile au-dessus de la cage d'un Danny Ward impuissant. Très bien exécuté, son tir croisé du pied droit, a raté le cadre de quelques centimètres. Ce raté a empêché les Bleus de faire le break avant la pause face au pays de Galles. Avant que Mbappé ne se signale, c'est Karim Benzema qui s'était mis en évidence avec une tête détournée par Ward (4), puis un penalty repoussé par le portier gallois (27e). Revivez cette action en vidéo.