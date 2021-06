France - Pays de Galles (2 - 0) : Voir la superbe parade de Lloris en vidéo

Au tour d'Hugo Lloris de se mettre en évidence. Le portier et capitaine de l'équipe de France a réalisé sa première intervention de la rencontre entre la France et le pays de Galles (2-0), à la 64e minute, en mettant Daniel James et sa frappe du pied droit en échec. Bien placé pour boucher son angle côté gauche, le gardien de Tottenham a fait jouer ses réflexes sur cette première très grosse opportunité de la rencontre pour les Gallois. Dans la foulée, Moore et Roberts y sont allés de leur tentative dans la surface de réparation, avant que Chris Gunter ne tire au-dessus depuis les 20 mètres. Revivez cette folle séquence en vidéo.