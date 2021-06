France - Pays de Galles (2 - 0) : Voir le but de Griezmann en vidéo

Antoine Griezmann y va aussi de son but. Le numéro 7 de l'équipe de France a inscrit le deuxième but de l'équipe de France lors de son match amical, préparatoire à l'Euro 2020, à la 48e minute de la rencontre, trois minutes après le retour des vestiaires. Très bien placé, le joueur du Barcelone a profité d'un excellent travail collectif entre Paul Pogba et Kylian Mbappé, auteur d'une talonnade géniale, pour inscrire un magnifique but suite à une frappe enroulée du pied gauche, tapée depuis l'entrée de la surface, qui a trompé la vigilance de Danny Ward. Griezmann a marqué son 35e but en équipe de France et donc officiellement dépassé David Trezeguet au classement des buteurs. Grizou est officiellement le 4e meilleur buteur de l'équipe de France.