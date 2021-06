France - Pays de Galles (3 - 0) : Voir le but de Dembélé en vidéo

Et de trois pour les Bleus. A la 79e minute de la rencontre, amicale face au pays de Galles, l'équipe de France a marqué un troisième but à son adversaire devant une Allianz Riviera vide. A l'affût dans la surface de réparation galloise, l'ailier du FC Barcelone a fait preuve d'efficacité en reprenant avec justesse le ballon depuis le côté droit de la surface. Si le Barcelonais a pu marquer, c'est aussi grâce à Karim Benzema. Trouvé dans la surface de réparation, l'attaquant du Real Madrid a envoyé une superbe frappe du pied droit sur la base du poteau droit de Danny Ward. Revivez ce troisième but en vidéo.