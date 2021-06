France - Pays de Galles (3 - 0) : Voir tous les buts du match en vidéo

Opposée au pays de Galles à l'Allianz Riviera de Nice, en match amical, l'équipe de France s'est largement imposée face à son adversaire (3-0), réduit à dix pendant une heure. A neuf jours du lancement de l'Euro 2020, cette victoire a validé la première partie de la préparation des Bleus. Kylian Mbappé (35e), Antoine Griezmann (48e) et Ousmane Dembelé (79e) ont marqué les trois buts de la victoire pour les champions du monde 2018. Mbappé a marqué son 17e but avec le maillot frappé du coq, Griezmann son 36e et Dembélé son 4e. Revivez tous les buts de la rencontre en vidéo.