France - Pays de Galles : revoir La Marseillaise en vidéo

Opposée à l'équipe du pays de Galles, l'équipe de France entame sa préparation à l'Euro 2020 par un match amical à l'Allianz Riviera de Nice. Pour cette première sortie préparation, Didier Deschamps a décidé d'aligner un onze type avec Paul Pogba et Adrien Rabiot dans l'entrejeu, plus Corentin Tolisso au poste numéro six, en l'absence de N'Golo Kanté, arrivé dans le groupe Bleus lundi dernier seulement après son succès en Ligue des champions avec Chelsea.. Devant, le trio Antoine Griezmann - Kylian Mbappé - Karim Benzema a été aligné, ce qui est une première dans l'histoire des Bleus. Titulaire dans la cage, Hugo Lloris fête sa 124e cape en équipe de France, mais surtout son 100e capitanat. Revivez la Marseillaise jouée devant un stade à huis clos.