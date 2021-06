France - Pays de Galles : Voir le résumé du match en vidéo

Opposée au pays de Galles à l'Allianz Riviera de Nice, en match amical, l'équipe de France s'est largement imposée face à son adversaire (3-0), réduit à dit pendant une heure. Dominatrice dans l'ensemble, l'équipe de France a effectué un test grandeur nature en vue de l'Euro 2020 qui débutera pour elle le 15 juin prochain face à l'Allemagne à Munich. Bien coordonnés, les Français ont récité leur football face à un adversaire amoindri par l'expulsion de Neco Williams à la demi-heure de jeu. Kylian Mbappé (35e), Antoine Griezmann (48e) et Ousmane Dembelé (79e) ont marqué les trois buts de la victoire pour les champions du monde 2018. Le score aurait d'ailleurs pu et dû plus lourd. Revivez le résumé de la victoire de l'équipe de France sur MYTF1.