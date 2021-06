France - Suisse (0 - 1) : Voir le penalty arrêté par Lloris en vidéo

Revivez sur MYTF1 le pénalty concédé par les Bleus. Sur une contre-attaque suisse, Shaqiri décale Zuber à proximité de la ligne médiane. Le numéro 14 suisse progresse et résiste à Paul Pogba. En duel avec Benjamin Pavard, le meilleur passeur de la compétition, parvient à déborder et résiste au défi physique avec l’arrière latéral tricolore. Le Suisse progresse jusqu’à la surface de réparation mais il est rattrapé par Pavard. Zuber crochette le défenseur français qui tacle et accroche son adversaire. L’arbitre ne siffle pas dans un premier temps, et laisse l’action se poursuivre. Mais avec l’aide de la VAR, il décide de siffler un pénalty pour les Suisses. Mais Hugo Lloris plonge du bon côté et sort la frappe de Ricardo Rodrigues !