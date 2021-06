France - Suisse (1 - 1) : Voir le but de Benzema en vidéo

Revivez sur MYTF1 l’égalisation de Karim Benzema ! Kanté trouve Griezmann qui contrôle et décale Kylian Mbappé aux abords de la surface suisse. Le numéro 10 des Bleus joue aussi en deux touches pour lancer Karim Benzema. Mais la passe du Parisien est légèrement en retrait. Le madrilène contrôle subtilement et s’emmène le ballon pour aller défier Sommer dans la surface. Rapide sur quelques mètres, l’avant-centre de l’équipe de France devance la sortie du portier suisse et égalise ! Superbe finition de Benzema qui relance complètement le match juste avant l’heure de jeu ! 1-1