France - Suisse (2 - 1) : Voir le deuxième but de Benzema en vidéo

Revivez sur MYTF1 le second but de Karim Benzema ! Alors que les Bleus poussent pour prendre l’avantage, Paul Pogba récupère le ballon dans les 20 derniers mètres suisses. Il joue avec Kingsley Coman qui trouve vite Antoine Griezmann. Le numéro 7 tricolore pénètre dans la surface de réparation et tente de tromper Sommer d’une balle piquée, mais le gardien suisse repousse le ballon ! Karim Benzema suit bien, et d’une jolie tête, le madrilène fait parler son réalisme en donnant l’avantage aux Bleus à l’heure de jeu ! 2-1 pour l’équipe de France !