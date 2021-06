France - Suisse (3 - 1) : Voir le bijou de Paul Pogba en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but fantastique de Paul Pogba ! Alors que l’on s’apprête à rentrer dans le dernier quart d’heure, Coman provoque les défenseurs suisses. Il joue en retrait avec Karim Benzema qui tente de frapper au but. Sa tentative est contrée et revient dans les pieds de Paul Pogba à 25 mètres. Le milieu de terrain bleu arrive à rapidement contrôler le ballon et arme une frappe somptueuse qui vient se loger dans la lucarne gauche de Sommer totalement impuissant sur ce tir merveilleux du numéro 6 tricolore ! 3-1 pour l’équipe de France !