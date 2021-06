France - Suisse (3 - 3) : Voir la séance de Tirs au But en vidéo

Revivez sur MYTF1 la séance de tirs aux buts dans son intégralité ! Après un match aux nombreux rebondissements, les deux équipes doivent se départager aux tirs aux buts. Gavranovic est le premier tireur, et prend à contre-pied Hugo Lloris. Paul Pogba, l’un des meilleurs joueurs du match trompe lui aussi Sommer d’une frappe dans la lucarne. Schar, puis Giroud réussissent leur tentative tout comme Akanji puis Marcus Thuram. Vargas et Kimpembe ne tremblent pas non plus et trompent les gardiens de but. Mehmedi transforme lui aussi sa tentative. Le dixième et dernier tireur est Kylian MBappé. Sommer anticipe, part du bon côté et repousse la frappe du joueur du PSG ; il qualifie ainsi la Nati au terme d’une séance de tirs aux buts passionnante, mais cruelle pour Mbappé et l’équipe de France.