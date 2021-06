France - Suisse (3 - 3) : Voir l'occasion de Pavard en vidéo

Revivez sur MYTF1 la belle occasion de Benjamin Pavard au début de la prolongation ! Alors que les Bleus cherchent à construire en passant par les ailes, N’Golo Kanté décale Coman sur le côté gauche. L’ailier français prend de vitesse Mbabu pour rentrer dans la surface de réparation suisse. Son centre du gauche en bout de course est repris par Benjamin Pavard dans la surface de réparation. Ce dernier contrôle du gauche et enchaine rapidement du pied droit, mais Sommer réalise une superbe manchette pour empêcher le quatrième but français ! Encore une grande action pour les Bleus !