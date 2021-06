France - Suisse (3 - 3) : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 tous les buts de la rencontre entre la France et la Suisse ! Le spectacle a été au rendez-vous entre les deux équipes qui ont livré un superbe match. La Nati a ouvert le score dès le premier quart d’heure grâce à Seferovic. Menés à la pause, les Bleus ont été dominateurs au retour des vestiaires. Karim Benzema a inscrit un doublé à l’heure de jeu, en combinant avec Antoine Griezmann et Kylian MBappé. Mais le but de la soirée a été l’œuvre de Paul Pogba qui d’une frappe sublime a trouvé la lucarne de Sommer. Cependant les Suisses ont su réagir dans les dix dernières minutes de jeu. Dans un premier temps grâce à Seferovic qui a réduit le score de la tête. Et en toute fin de match, c’est Gavranovic qui a remis les deux équipes à égalité dans ce match complètement fou !