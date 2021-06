France - Suisse : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 le résumé de la rencontre. Après avoir concédé l’ouverture du score lors du premier quart d’heure de jeu, les Bleus ont fini la première mi-temps avec un retard d’un but. Au retour des vestiaires, Hugo Lloris a sorti un pénalty, parade qui a réveillé les Bleus. D’abord avec Mbappé qui manque de peu le cadre. Mais surtout grâce à Karim Benzema, auteur d’un doublé en quelques minutes. La France confirme son emprise sur le match grâce à une frappe de Pogba qui finit en pleine lucarne (3-1). Mais les Bleus vont craquer en toute fin de match en prenant deux buts en dix minutes par Seferovic puis Gavranovic. 3-3 malgré une dernière frappe de Coman sur la barre. La prolongation ne changera rien malgré des occasions de Pavard et Giroud. La séance de tirs aux buts va sourire aux Suisses avec Sommer qui stoppe la frappe de Mbappé et élimine ainsi les Bleus.