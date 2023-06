Gibraltar - France (0-2) : Griezmann a deux doigts d'aggraver le score pour la France

Griezmann a deux doigts d'aggraver le score pour la France mais sa frappe termine sur le poteau. Retrouvez en vidéo et en intégralité le Qualification EURO 2024 - Gibraltar / France . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). La campagne de qualification de l'Equipe de France pour l'EURO 2024 se poursuit ! Après avoir affronté les Pays-Bas et la République d'Irlande en mars dernier et enregistré deux victoires consécutives, les Bleus vont désormais rencontrer un autre adversaire du groupe B : Gibraltar. L'occasion pour l'équipe de France de confirmer son statut de favori au sein de ce groupe en vue de décrocher son ticket pour le prochain EURO qui se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024.Cette rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges. GIBRALTAR - FRANCEVendredi 16 juin à partir de 20h30En direct au Stade de l'Algarve, à Faro-Loulé (Portugal)