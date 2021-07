Harry Kane : "C'est vraiment une très belle soirée pour le football anglais !"

Revivez sur MYTF1, la réaction d'Harry Kane lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre l'Ukraine et l'Angleterre, rencontre qui s'est jouée à Rome au Stadio Olimpico. Le capitaine des Three Lions a admis que cette qualification pour le dernier carré du Championnat d'Europe était une excellente chose pour l'Angleterre et les fans.