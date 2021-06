Harry Kane et Gareth Southgate, impatients de démarrer la compétition !

À quelques heures de leur entrée en compétition face à la Croatie, Gareth Southgate, le sélectionneur de l’Angleterre, et Harry Kane, le buteur de cette sélection, confie leur excitation et leurs attentes avant la rencontre. Un match qui aura un petit goût de retrouvailles pour les Three Lions : la Croatie avait, en effet, éliminé l’Angleterre en ½ Finale de la dernière Coupe du Monde !