Hongrie - France (1 - 0) : Voir le but de Fiola

Revivez sur MYTF1 le premier but de la rencontre Hongrie - France, match de la 2e journée de la phase de groupes de l’Euro 2020 qui se joue à la Puskas Arena de Budapest. A la 45e+2 minute, Attila Fiola a surpris les Bleus et ouvert le score devant une enceinte acquise à la cause des Magyars. Trouvé par Roland Sallai sur le côté gauche du camp des Bleus, le buteur du SC Fribourg a avalé le terrain balle au pied avant de tromper Hugo Lloris avec une frappe du pied droit. Toute la défense de l'équipe de France a été prise de vitesse sur cette séquence. Fiola a contraint les champions du monde 2018 de concéder leur premier but dans ce Championnat d'Europe 2020.