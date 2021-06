Hongrie - France : Voir la réaction de Mbappé sur le but hongrois en vidéo

Revivez sur MYTF1 la réaction de Kylian Mbappé sur le but inscrit par la Hongrie lors de la rencontre Hongrie - France (1-1), match de la 2e journée de la phase de groupes de l’Euro 2020 qui s'est joué à la Puskas Arena de Budapest. Pas content du tout d'avoir concédé ce but, l'attaquant des Bleus et du PSG, a baissé la tête de déception, avant d'aller se désaltérer et reprendre le fil de la partie. Les Bleus ont finalement réussi à égaliser en seconde période grâce à Antoine Griezmann, buteur à la 66e minute.