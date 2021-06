Hongrie - France : Voir le match de Kylian Mbappé en vidéo

Revivez sur MYTF1 les meilleurs moments de la prestation de Kylian Mbappé lors de la rencontre Hongrie - France (1-1), match de la 2e journée de la phase de groupes de l’Euro 2020 qui s'est joué à la Puskas Arena de Budapest. Menés au score à la pause, les Bleus sont revenus à hauteur grâce à Antoine Griezmann (66e). Au cours de cette rencontre, c'est Kylian Mbappé qui s'est montré le plus menaçant. L'attaquant du PSG s'est procuré trois occasions franches durant la rencontre et montré toutes ses qualités au public hongrois. C'est lui qui a centré sur l'action qui a emmené le but égalisateur marqué par Griezmann.