Hongrie - France : Voir le résumé en vidéo

Revivez sur MYTF1 le résumé de la rencontre Hongrie - France (1-1), match de la 2e journée de la phase de groupes de l’Euro 2020 qui s'est joué à la Puskas Arena de Budapest. Bousculés d'entré de rencontre, les Bleus ont finalement pris le dessus sur leur adversaire au fil du match, avant d'être menés au score. Surpris par le but d'Attila Fiola juste avant la pause, à la 45e+2 minute de la rencontre, les Français sont parvenus à égaliser en seconde période grâce à Antoine Griezmann. Le joueur du FC Barcelone a marqué le 7e but de sa carrière dans une phase finale de Championnat d'Europe grâce à une frappe du pied gauche à la 66e minute de la rencontre. Dominateurs, mais maladroits dans le dernier geste, les champions du monde 2018 ont passé une journée difficile et manqué leur qualification pour les huitièmes de finale.