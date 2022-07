INSOLITE - Quand la coach de l'Angleterre la joue comme Ronaldo

On se rappelle tous de l'image de Cristiano Ronaldo qui retirait de la table de la conférence de presse sa bouteille de soda. On a vu pareil lors de la conférence de presse des Three lionesses, Sarina Wiegman, n'a pas trop apprecié avoir une bouteille de soda obstruer son champs de vision.