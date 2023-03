Irlande - France (0-1) : voir le but toute en puissance de Benjamin Pavard !

Elle est bien sèche, elle est bien tendue, cette frappe puissante de Benjamin Pavard dans son style bien à lui. La passe d'Adrien Rabiot est mal récupéré par la défense irlandaise, Benjamin Pavard profite de l'aubaine et d'un beau contrôle pour se mettre le ballon dans la course et d'une frappe surpuissante écrase la barre transversale de Gavin Bazunu.