Islande - France (1-1) : voir tous les buts du match

Revivez en vidéo tous les buts de la rencontre France - Islande, match comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de l'Euro 2022 féminin de football. Dans cette rencontre assez animée, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et ont proposé un match des extrêmes. Melvine Malard avait ouvert le score à la 46e seconde de jeu, puis Dagný Brynjarsdóttir a égalisé sur penalty à la toute fin du temps additionnel (90e+12). Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine !Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1.Dans le groupe D, la France sera face à de sérieuses adversaires, à savoir les Italiennes, les Belges ainsi que les Islandaises. Et pour les Françaises, l'aventure débutera officiellement sur TF1 le dimanche 10 juillet face à l'Italie au "New York Stadium" à Rotherham. Une rencontre commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.