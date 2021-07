Italie - Angleterre (0 - 1) : Voir le but de Shaw en vidéo

Revivez sur MYTF1 l'ouverture du score de Luke Shaw lors de la finale entre l'Italie et l'Angleterre, rencontre qui s'est jouée à Wembley, à Londres. C'est la Squadra Azzura de Roberto Mancini et Marco Verratti qui a gagné la rencontre aux tirs but (1-1, 3-2 tab) et remporté l'Euro 2020. Le défenseur de Manchester United a ouvert le score pour l'Angleterre dès la 2e minute de jeu suite à une belle reprise du pied gauche dans la surface italienne. Sur une récupération dans leur camp, les Anglais ont lancé une superbe offensive, avec Harry Kane qui a trouvé Kieran Trippier côté droit. Ce dernier s'est avancé et adressé une merveille de centre dans la surface pour Luke Shaw, monté pour l'occasion. Le défenseur a repris de volée et trompé Gianluigi Donnarumma.