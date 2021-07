Italie - Angleterre : une affiche de rêve

La finale de l'Euro 2020 nous réserve une affiche de rêve entre deux mastodontes du football mondial, l'Italie et l'Angleterre. Un choc qui promet avec une Squadra Azzura qui a ravi tous les observateurs depuis le début du tournoi et une sélection des Three lions qui attend un sacre international depuis la Coupe du monde 1966.