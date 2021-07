Italie - Angleterre : Voir la séance de tirs au but en vidéo

Revivez sur MYTF1 la séance de tirs au but de la finale entre l'Italie et l'Angleterre, rencontre qui s'est jouée à Wembley, à Londres, C'est la Squadra Azzura de Roberto Mancini et Marco Verratti qui a gagné la rencontre aux tirs but (1-1, 3-2 tab) et remporté l'Euro 2020. L'Italie a été sacrée pour la deuxième fois de son histoire championne d'Europe après sa victoire lors de la séance de tirs au but. Une séance, marquée par les échecs, qui a vu la Squadra Azzura s'imposer grâce à un ultime arrêt de Gianluigi Donnarumma face à Bukayo Saka.