Italie - Angleterre : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 le résumé de la finale de l'Euro 2020 entre l'Italie et l'Angleterre, rencontre qui s'est jouée à Wembley, à Londres, C'est la Squadra Azzura de Roberto Mancini et Marco Verratti qui a gagné la rencontre aux tirs but (1-1, 3-2 tab) et remporté l'Euro 2020. Dans une rencontre globalement dominée par la Squadra, les Three Lions ont pris le meilleur départ grâce à Luke Shaw (2e), avant de se laisser rejoindre sur une égalisation de Leonardo Bonucci (67e). Gianluigi Donnarumma a été le héros de ce match, puisque le gardien a stoppé le dernier tir au but du malheureux Bukayo Saka.