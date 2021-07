Italie - Angleterre : Voir le tir au but décisif de Saka arrêté par Donnarumma en vidéo

Revivez sur MYTF1 le tir au but raté par Bukayo Saka lors de la finale entre l'Italie et l'Angleterre, rencontre qui s'est jouée à Wembley, à Londres, C'est la Squadra Azzura de Roberto Mancini et Marco Verratti qui a gagné la rencontre aux tirs au but (1-1, 3-2 tab) et remporté l'Euro 2020. Au bout du bout de la séance de tirs au but, Bukayo Saka, dernier tireur côté anglais, a vu sa tentative être repoussée par Gianluigi Donnarumma, le portier italien.