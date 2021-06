Italie - Autriche (0 - 0) : Voir le but hors jeu d'Arnautovic en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but refusé à Marko Arnautovic lors du 8e de finale entre l'Italie et l'Autriche, rencontre jouée à Londres, à Wembley. A la 64e minute du match, l'attaquant autrichien a pensé ouvrir le score suite à un coup de tête à bout portant envoyé au fond de la cage de Gianluigi Donnarumma, après réception d'une passe de la tête de David Alaba. D'abord accordé, ce but a finalement été refusé après intervention du VAR.