Italie - Autriche (0 - 0) : Voir le poteau d'Immobile en vidéo

Revivez sur MYTF1 la frappe sur le poteau de Ciro Immobile lors du 8e de finale entre l'Italie et l'Autriche, rencontre jouée à Londres, à Wembley. A la 33e minute du match, le buteur de la Squadra Azzura, et de la Lazio Rome, a décoché une magnifique frappe, depuis l'extérieur de la surface de réparation, qui est venue toucher l'équerre du montant droit du gardien Daniel Bachmann, battu et impuissant. Auteur de deux buts avant le 8e face à l'Autriche, Immobile avait répondu aux attentes depuis le début du Championnat d'Europe.