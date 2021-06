Italie - Autriche (1 - 0) : Voir le but de Chiesa en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but de Federico Chiesa lors du 8e de finale entre l'Italie et l'Autriche, rencontre jouée à Londres, à Wembley. A la 95e minute du match, en prolongation, Federico Chiesa a débloqué le tableau d'affichage de la rencontre et lancé la Squadra vers la qualification en quarts de finale. Trouvé sur le côté droit de la surface de réparation par un bon centre de Leonardo Spinazzola, Chiesa a contrôlé le cuir, crocheté un adversaire, avant de marquer du pied gauche à bout portant. Vingt-cinq ans après son père Enrico, buteur face à la République tchèque en phase de groupes de l'Euro 1996, le joueur de la Juventus a marqué en phase finale d'un Championnat d'Europe.