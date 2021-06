Italie - Autriche (2 - 0) : Voir le but de Pessina en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but de Matteo Pessina lors du 8e de finale entre l'Italie et l'Autriche, rencontre jouée à Londres, à Wembley. A la 105e minute du match, juste avant la mi-temps de la prolongation, le joueur de l'Atalanta Bergame a mis son équipe à l'abri en marquant suite à une superbe frappe croisée du pied gauche. Bien placé dans la surface de réparation, le Bergamasque a profité de l'excellent travail de conservation de balle d'Andrea Belotti, avant de récupérer le cuir et l'expédier au fond des filets. Buteur face au pays de Galles en phase de groupes, Pessina a ajouté un 2e but à son compteur dans cet Euro 2020.