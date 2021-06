Italie - Autriche (2 - 1) : Voir le but de Kalajdžic en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but de Saša Kalajdžić lors du 8e de finale entre l'Italie et l'Autriche, rencontre jouée à Londres, à Wembley. A la 114e minute de la rencontre, l'attaquant autrichien, entré en cours de jeu à la place de Marko Arnautovic, a réduit le score suite à un coup de tête d'une précision diabolique. Trouvé au 1er poteau sur un corner, le buteur s'est joué de toute la défense italienne en croisant un coup de tête plongeant qui a trompé la vigilance de Gianluigi Donnarumma. Avec ce but, Kalajdžić est devenu le premier joueur à marquer un but à l'Italie depuis octobre 2020.