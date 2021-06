Italie - Autriche (2 - 1) : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 tous les buts du 8e de finale entre l'Italie et l'Autriche (0-0, 2-1 a.p), rencontre jouée à Londres, à Wembley. Mis en difficulté par les équipiers de David Alaba, Marco Verratti et consorts ont réussi à venir à bout de leur rival en prolongation. Grâce à deux buts marqués par Federico Chiesa (95e) et Matteo Pessina (105e), les Transalpins ont fait la différence lors de la première période de la prolongation. A la 114e minute, Saša Kalajdžić a réduit le score après s'être montré le plus malin sur un corner. Mais cela n'a pas empêché l'Italie de Roberto Mancini de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro 2020.