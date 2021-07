Italie - Espagne (0 - 0) : Voir l'occasion de Chiesa en vidéo

Revivez sur MYTF1 la superbe occasion de Chiesa ! Immobile dévie subtilement pour Insigne qui part rapidement en contre. Rattrapé par la défense espagnole, l’attaquant italien temporise et remet le ballon vers Barella dans l’axe du but à une vingtaine de mètres des buts d’Unai Simon. Après une feinte de frappe il décale à son tour Federico Chiesa sur le côté droit à l’entrée de surface de réparation. Face à Jordi Alba, le numéro 14 italien parvient à trouver de l’espace pour frapper, mais Unai Simon se couche bien et stoppe la tentative italienne.