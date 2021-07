Italie - Espagne (0 - 0) : Voir l'occasion de Barella sur le poteau en vidéo

Revivez sur MYTF1 la frappe de Nicolo Barella sur le poteau ! En tout début de rencontre, Emerson lance en profondeur le milieu de l’Inter Milan parti à la limite du hors-jeu. Le joueur italien prend de vitesse Garcia et Laporte, et devance la sortie d’Unai Simon. Mais son contrôle l’excentre sur le côté gauche de la surface de réparation. Alors que le gardien de but regagne ses buts, Nicola Barella décide de prendre sa chance même si l’angle est fermé. Sa frappe enveloppée touche le poteau gauche d’Unai Simon qui était battu ! Mais l’arbitre revient au début de l’action et signale un hors-jeu de Barella sur son appel.