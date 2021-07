Italie - Espagne (1 - 0) : Voir le but de Chiesa en vidéo

Revivez sur MYTF1 l’ouverture du score de Chiesa ! Sur une récupération italienne, les hommes de Roberto Mancini partent très vite en contre. Insigne reçoit le ballon à proximité de la ligne médiane, et lance en profondeur Ciro Immobile. A l’entrée de la surface, Laporte tacle l’attaquant italien, mais Chiesa récupère le ballon. Il rentre dans la surface, et fixe Garcia. Le numéro 14 italien arrive à se mettre en bonne position de frappe et place un tir superbe de l’intérieur du pied dans le petit filet opposé sur la gauche d’Unai Simon ! 1-0 pour l’Italie !